Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’206 -0.8%  SPI 19’949 -0.7%  Dow 52’219 0.0%  DAX 25’000 -0.6%  Euro 0.9297 0.0%  EStoxx50 6’265 -0.8%  Gold 4’090 -1.0%  Bitcoin 53’479 -0.5%  Dollar 0.8146 0.0%  Öl 98.3 4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DHL-Aktie verliert: Longi-Partnerschaft ausgebaut
Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): GEA-Aktie erhält Buy
RWE behält Rating "BBB+" und stabilen Ausblick - Aktie in Grün
Suche...
ETF Sparplan

RWE Aktie 355277 / US74975E3036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Geschäftsprofil 23.07.2026 11:55:41

RWE behält Rating "BBB+" und stabilen Ausblick - Aktie in Grün

RWE behält Rating

Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfall-Rating des Energiekonzerns RWE mit "BBB+" und stabilem Ausblick bestätigt.

RWE
60.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Das Rating spiegele das solide Geschäftsprofil von RWE als grosser Stromerzeuger in Deutschland wider, mit einem beträchtlichen Engagement in entwickelten Märkten in Westeuropa und den USA, erläuterte Fitch Ratings. Die Bonitätsbewertung berücksichtige zudem die besseren Erträge aus langfristigen Verträgen mit gut absehbarer Cashflow-Entwicklung sowie den sich schrittweise verbessernden Erzeugungsmix.

Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 59,40 Euro.

DJG/brb/kla

DOW JONES

Weitere Links:

TRATON-Aktie im Plus: Erholung wichtiger Märkte treibt Auftragseingang und Profitabilität
Sartorius-Aktie im Minus: Konzern übertrifft Analystenerwartungen beim Gewinn je Aktie
Temenos-Aktie trotzdem deutlich im Minus: Umsatz und Gewinnplus im zweiten Quartal

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RWE AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?