RWE Aktie 355277 / US74975E3036
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23.07.2026 11:55:41
RWE behält Rating "BBB+" und stabilen Ausblick - Aktie in Grün
Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfall-Rating des Energiekonzerns RWE mit "BBB+" und stabilem Ausblick bestätigt.
RWE als grosser Stromerzeuger in Deutschland wider, mit einem beträchtlichen Engagement in entwickelten Märkten in Westeuropa und den USA, erläuterte Fitch Ratings. Die Bonitätsbewertung berücksichtige zudem die besseren Erträge aus langfristigen Verträgen mit gut absehbarer Cashflow-Entwicklung sowie den sich schrittweise verbessernden Erzeugungsmix.
Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 59,40 Euro.
DJG/brb/kla
DOW JONES
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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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