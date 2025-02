RWE-Analyse: UBS AG vergibt Buy an RWE-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Aktien des Energiekonzerns hätten wegen Bedenken rund um Erneuerbare Energien in den USA und wegen des Zinsumfelds eine relativ schwache Phase hinter sich, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Risiken an den Strommärkten in Grossbritannien sollten aber durch die diversifizierte Aufstellung bei der Energieerzeugung abgemildert werden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Die RWE-Aktie bewegte sich um 12:08 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 28.40 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 61.97 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 503’635 RWE-Aktien. Auf Jahressicht 2025 fiel die Aktie um 1.5 Prozent zurück. RWE dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren.

