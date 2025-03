RWE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an RWE-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach einer Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Der Energieversorger könne mit seinem disziplinierten Einsatz von Kapital überzeugen, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der jüngste Kursrutsch dürfte auf Unsicherheiten mit Blick auf künftige Aktienrückkäufe zurückgehen. Diese Kursschwäche sei aber eine Kaufgelegenheit.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 16:33 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3.6 Prozent auf 31.87 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 49.04 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 4’574’432 RWE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 stieg das RWE-Papier um 10.5 Prozent. Voraussichtlich am 20.03.2025 wird RWE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2024 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 13:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 13:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.