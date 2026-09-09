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Investment-Tipp 09.09.2026 17:43:44

RWE-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein

RWE-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein

RWE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Ahmed Farman unterzogen.

RWE
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach einem Stromabnahmevertrag zwischen dem Suchmaschinenbetreiber Google und dem Energieversorger Fortum auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Vereinbarung untermauere für die Versorgungsunternehmen in der Europäischen Union das Thema "Energie für Künstliche Intelligenz", schrieb Ahmed Farman in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Experte sprach von einem positiven Signal insbesondere für Engie und RWE, die bereits auf die potenziellen Chancen durch die Nachfrage von Rechenzentren hingewiesen hätten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von RWE legte um 17:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1.6 Prozent auf 60.18 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 24.63 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 1’133’424 Stück. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 35.6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor einem Jahr verdient

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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