RWE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Grossbritannien mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die neue Auktionsrunde sei sehr vorteilhaft gewesen für Offshore-Windkraftprojekte im Vereinigten Königreich, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. RWE sei der "grosse Gewinner", da der Energiekonzern den Zuschlag für den Löwenanteil der Kapazitäten mit einer Leistung von etwa 7 Gigawatt bekommen habe.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 10:33 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2.5 Prozent auf 49.46 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 9.18 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 922’900 RWE-Aktien.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.