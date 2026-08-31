RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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31.08.2026 18:00:38
RWE-Aktie: Was Analysten von RWE erwarten
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der RWE-Aktie abgegeben.
Die RWE-Aktie wurde im August 2026 von 10 Analysten analysiert.
10 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 67,55 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von RWE auf 58,64 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|72,00 EUR
|22,78
|28.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|68,50 EUR
|16,81
|19.08.2026
|Deutsche Bank AG
|65,00 EUR
|10,85
|17.08.2026
|UBS AG
|68,00 EUR
|15,96
|17.08.2026
|RBC Capital Markets
|66,00 EUR
|12,55
|14.08.2026
|Barclays Capital
|72,00 EUR
|22,78
|14.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|RBC Capital Markets
|65,00 EUR
|10,85
|13.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|10,85
|13.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|68,00 EUR
|15,96
|13.08.2026
|UBS AG
|66,00 EUR
|12,55
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
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|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
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