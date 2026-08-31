RWE-Aktie: Was Analysten von RWE erwarten

Die RWE-Aktie wurde im August 2026 von 10 Analysten analysiert.

10 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 67,55 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von RWE auf 58,64 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 72,00 EUR 22,78 28.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 68,50 EUR 16,81 19.08.2026 Deutsche Bank AG 65,00 EUR 10,85 17.08.2026 UBS AG 68,00 EUR 15,96 17.08.2026 RBC Capital Markets 66,00 EUR 12,55 14.08.2026 Barclays Capital 72,00 EUR 22,78 14.08.2026 DZ BANK - - 13.08.2026 RBC Capital Markets 65,00 EUR 10,85 13.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR 10,85 13.08.2026 Jefferies & Company Inc. 68,00 EUR 15,96 13.08.2026 UBS AG 66,00 EUR 12,55 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch