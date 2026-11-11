RWE-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Alexander Wheeler hob am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen des Energiekonzerns vor allem das starke Handelsgeschäft hervor.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Um 15:12 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2.4 Prozent auf 59.52 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 10.89 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 696’475 RWE-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 34.1 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



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