RWE-Aktie profitiert: RWE will 55 Milliarden Euro bis 2030 in Erneuerbare investieren - Dividende soll schrittweise steigen

In den Jahren 2024 bis 2030 will das DAX -Unternehmen weltweit 55 Milliarden Euro netto investieren und sein grünes Portfolio auf mehr als 65 Gigawatt (GW) ausbauen.

Durch die höheren Investitionen erwartet RWE auch ein starkes Ergebniswachstum. Das bereinigte EBITDA soll jährlich um durchschnittlich 14 Prozent steigen. 2030 soll das bereinigte EBITDA bei mehr als 9 Milliarden Euro liegen. Das bereinigte Nettoergebnis soll jährlich um durchschnittlich 12 Prozent auf dann 3 Milliarden Euro 2030 steigen.

RWE erwartet 2030 bereinigtes EBITDA von mehr als 9 Milliarden Euro

Wie aus einer Präsentation für den Kapitalmarkttag ersichtlich wird, rechnet der DAX-Konzern für 2024 mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro. Für 2023 geht der Konzern weiterhin von 7,1 bis 7,7 (2022: 6,310) Milliarden Euro aus. Der Bereich Kohle/Kernenergie wird künftig als nicht-operatives Ergebnis verbucht.

Das bereinigte EBIT sieht RWE 2024 bei 3,2 bis 3,8 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr sollen es weiter 5,0 bis 5,6 (2022: 4,568) Milliarden Euro sein. Der bereinigte Nettogewinn wird mit 1,9 bis 2,4 Milliarden Euro angepeilt. Für 2023 werden 3,3 bis 3,8 (2022: 3,232) Milliarden Euro erwartet.

Im Jahr 2030 peilt RWE ein bereinigtes EBITDA von 8,8 bis 9,6 Milliarden Euro an und ein bereinigtes EBIT von 5,1 bis 5,9 Milliarden Euro. Der bereinigte Nettogewinn soll bei 2,7 bis 3,3 Milliarden Euro liegen.

Auch die Aktionäre sollen an der beschleunigten Wachstumsinitiative beteiligt werden. Bis 2030 soll die Dividende jährlich um 5 bis 10 Prozent steigen. Für das Geschäftsjahr 2024 lautet das Dividendenziel 1,10 Euro je Aktie. Für 2023 hat RWE bereits zu Beginn des Jahres angekündigt, 1,00 Euro je Aktie zahlen zu wollen.

Hohe Investitionen in Europa und USA

In Deutschland sollen rund 11 Milliarden Euro netto in den nächsten Jahren investiert werden, ein Anstieg um 20 Prozent. In Grossbritannien sollen es rund 8 Milliarden Euro sein. In den USA plant RWE, rund 20 Milliarden Euro netto bis zum Ende des Jahrzehnts zu investieren.

Laut Mitteilung wurden seit 2021 die Kapazitäten um 9 GW auf 35 GW (Stand: 30. September 2023) ausgebaut. Im Bau befinden sich 100 Projekte mit insgesamt 7,8 GW.

Der Schwerpunkt der geplanten Investitionen liegt mit 75 Prozent auf Projekten im Bereich Erneuerbare Energien, hinzu kommen Batteriespeicher, flexible Erzeugungskapazitäten und Wasserstoffprojekte, so RWE.

40 Prozent der geplanten Investitionen sollen in den Ausbau des Onshore-Wind- und Solargeschäfts fliessen. Die installierte Kapazität im Bereich Onshore-Wind soll von heute 8,6 GW auf 14 GW bis 2030 ausgebaut werden und Solar von 3,9 GW auf 16 GW. Für Offshore-Wind-Projekte sind den weiteren Angaben zufolge 35 Prozent der Investitionsmittel vorgesehen. RWE will so seine Offshore-Windkapazität von heute 3,3 GW auf 10 GW im Jahr 2030 ausbauen. Dazu zählen die bereits im Bau befindlichen Projekte Sofia in Grossbritannien mit 1,4 GW sowie Thor in Dänemark mit 1,1 GW.

Weitere 25 Prozent der Investitionen sind für Batterieprojekte, flexible Erzeugung und Wasserstoff vorgesehen. Bis 2030 soll die Kapazität der Batteriespeicher von 0,5 GW auf 6 GW erhöht werden. Zudem plant RWE den Bau von mindestens 3 GW wasserstofffähigen Gaskraftwerken und 2 GW Elektrolyseurleistung.

Die RWE-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,6 Prozent auf 39,39 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)