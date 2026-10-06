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06.10.2026 14:25:00
RWE-Aktie niedriger: Netzbetreiber Amprion holt sich Milliardensumme am Anleihemarkt
Der mehrheitlich zum RWE-Konzern gehörende Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat für 1,5 Milliarden Euro grüne Anleihen am Finanzmarkt platziert.
RWE ist mit rund 58 Prozent an Amprion beteiligt. Im XETRA-Handel am Dienstag notiert die RWE-Aktie zeitweise 0,31 Prozent im Minus bei 58,42 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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