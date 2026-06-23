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Aktienanalyse 23.06.2026 13:13:44

RWE-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK

RWE-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des RWE-Papiers durch DZ BANK-Analyst Werner Eisenmann.

RWE
50.40 CHF -2.29%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE anlässlich der von 20 auf 55 Prozent aufgestockten Beteiligung an Amprion auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Der Kaufpreis von 3,6 Milliarden Euro sei akzeptabel und lasse Raum für eine leichte Steigerung des Gewinns je Aktie, schrieb Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertet er, dass die Gewinnentwicklung des Energieversorgers stabiler und besser planbar werde.

Aktienanalyse online: Die RWE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:57 Uhr 0.6 Prozent im Minus bei 55.28 EUR. Zuletzt wurden über XETRA 1’614’714 RWE-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 24.6 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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