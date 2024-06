RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Erwartung, dass die Leitzinsen länger höher sein werden, habe dazu geführt, dass der europäische Versorgersektor im laufenden Jahr schlechter abgeschnitten habe als der Gesamtmarkt, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zu ihren "Top Picks" gehören die regulierten Stromnetzbetreiber Eon, National Grid und Redeia. Die Anbieter Erneuerbarer Energien wie RWE und Orsted lieferten Wachstum zu einem niedrigen Aktienkurs. Die integrierten Energieversorger Enel und Iberdrola böten Zugang zu beiden Bereichen mit geringer Abhängigkeit von den Strompreisen.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:32 Uhr ging es um 0.9 Prozent auf 32.86 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 49.12 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 490’385 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2024 büsste die Aktie um 17.7 Prozent ein. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2024 / 15:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2024 / 15:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.