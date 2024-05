RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 47 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe die jüngsten Quartalszahlen des Energieversorgers trotz der überraschend hohen Verschuldung positiv, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese sollte sich in den kommenden Jahren wieder normalisieren. Er senkte deshalb aber das Kursziel. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) hob der Experte indes an und liegt nach eigener Aussage über den Konsensprognosen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Zum Vortag unverändert notierte die RWE-Aktie um 13:20 Uhr im XETRA-Handel bei 35.60 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 29.21 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 912’646 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2024 büsste die Aktie um 10.9 Prozent ein. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.08.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

