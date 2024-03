RWE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Buy-Bewertung bekannt

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 59,00 auf 46,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher nahm in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu Versorgern einen Reset der Schätzungen für CO2-, Gas- und Strompreisen vor. Er rechnet zwar nun mit einer gewissen Erholung. Diese brauche aber Zeit.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:27 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.4 Prozent auf 30.79 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 51.02 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 679’513 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2024 fiel die Aktie um 25.2 Prozent. Voraussichtlich am 14.03.2024 wird RWE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2023 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

