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Experten-Einschätzung 12.10.2026 11:37:44

RWE-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

RWE-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Jefferies & Company Inc.-Analyst Ahmed Farman das RWE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

RWE
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen sein, schrieb Ahmed Farman in einem Ausblick am Montag. Der Fokus liege auf dem Segment Lieferung und Handel, wo Knappheit herrsche und es somit Potenzial für höhere Schätzungen gebe, sollten die Preise zu halten sein.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:21 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1.5 Prozent auf 58.82 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 27.51 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 123’196 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 32.5 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Andre Laaks, RWE
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08:44 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Short 14’687.56 14.00 S3BCYU
Short 15’251.53 8.87 S9B6IU
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Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.65 SI7B8U
Long 12’396.91 8.90 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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