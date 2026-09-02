RWE Aktie 355277 / US74975E3036
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02.09.2026 11:46:40
RWE-Aktie in Rot: Kraftwerksausfall legt 4'200 Megawatt Leistung lahm
Bei RWE sind seit Dienstagabend an den Standorten Neurath und Niederaussem im Rheinischen Revier fünf Braunkohlen-Kraftwerksblöcke mit einer Kapazität von etwa 4'200 Megawatt Leistung vom Netz.
Der Hintergrund für den Ausfall ist bislang unklar. Laut Medienberichten erklärten Polizeivertreter, es sei von einer wahrscheinlich "vorsätzlichen Tat" auszugehen. RWE erklärte, die Sparte RWE Power stehe im Austausch mit den zuständigen Behörden und dem Übertragungsnetzbetreiber Amprion.
Via XETRA zeigt sich die RWE-Aktie zeitweise 1,19 Prozent leichter bei 57,88 Euro.
DOW JONES
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