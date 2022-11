RWE-Aktie in Grün: RWE baut Batteriespeicher in NRW aus

Das Investitionsvolumen an den Standorten in Neurath und Hamm bezifferte der Konzern RWE am Montag auf 140 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme der Speicher ist für 2024 geplant.

Batteriespeicher gelten als bedeutender Teil der Energiewende, denn sie speichern Energie wenn im Netz eine Überproduktion an Strom herrscht und stellen diese wieder zur Verfügung, wenn sie gebraucht wird.

Insgesamt sollen an den nordrhein-westfälischen RWE-Kraftwerksstandorten in Neurath und Hamm 690 Blöcke mit Lithium-Ionen-Batterien installiert werden: davon 80 Megawatt in Neurath und 140 Megawatt in Hamm. Zur Ein- und Ausspeisung der Speicherenergie könne so die bestehende Netzinfrastruktur genutzt werden, betonte der Konzern.

"Unser neuer Batteriespeicher wird den Einsatz unseres deutschen Kraftwerksparks optimieren und gemeinsam mit diesem Regelenergie bereitstellen", sagte der RWE-Manager Roger Miesen. Das geplante System reagiere sekundenschnell und könne über eine Stunde die ausgelegte Leistung erbringen. Dadurch trage die Anlage zur effizienten Stabilisierung des Netzes und einer zuverlässigen Stromversorgung bei.

RWE betreibt aktuell nach eigenen Angaben Batteriespeicherprojekte mit einer installierten Leistung von rund 150 Megawatt. Ziel des Konzerns ist es, bis 2030 drei Gigawatt an Batteriespeichern zu bauen.

Via XETRA gewinnen die RWE-Aktien zeitweise 0,44 Prozent auf 39,22 Euro.

/rea/DP/mis

ESSEN (awp international)