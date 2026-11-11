RWE-Aktie höher: Starker Energiehandel treibt Gewinn und Jahreserwartungen

Das starke Abschneiden beim Handel mit Energie hat sich bei RWE im dritten Quartal fortgesetzt und wird den Energiekonzern auch auf Jahressicht insgesamt anschieben. Die Ergebnisse 2026 dürften sich im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen, teilte der DAX-Konzern am Mittwoch in Essen mit. Die Aktie legte nach Handelsbeginn zu.

Energiehandel übertrifft Analystenerwartungen

In den ersten neun Monaten übertraf RWE beim Energiehandel sowohl die Schätzungen der vom Unternehmen befragten Analysten als auch das obere Ende der eigenen Prognose für diesen Bereich. Das Management erwartet deshalb inzwischen einen Ergebnisbeitrag oberhalb der bisherigen Zielmarke.

Hintergrund sind auch die Verwerfungen an den Energiemärkten infolge des Iran-Kriegs. Neben Öl ist vor allem Gas knapper geworden, nachdem es am Persischen Golf zu Produktionsausfällen gekommen war und Flüssigerdgaslieferungen ausgeblieben waren. In der Folge schwanken die Preise stark auf hohem Niveau.

Als Folge des starken Handelsgeschäfts fiel auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Konzernebene überraschend positiv aus: Es stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Drittel auf fast 4,6 Milliarden Euro. In den übrigen Geschäftsbereichen entsprachen die Ergebnisse den Schätzungen. Jefferies-Analyst Ahmed Farman attestierte dem Energiekonzern in seiner ersten Reaktion starke Resultate.

Dabei erzielten alle Segmente höhere Ergebnisbeiträge als im Vorjahreszeitraum. Als wesentliche Treiber nannte das Unternehmen neben dem starken Handelsergebnis die Inbetriebnahme neuer Wind- und Solaranlagen sowie günstigere Windbedingungen in Europa.

Höhere Margen und zusätzliche Ergebnisbeiträge

Im Segment Flexible Erzeugung fasst RWE unter anderem die Wasserkraft und Pumpspeicher zusammen. Hier profitierten die Essener von höheren Margen und Kapazitätsmarktzahlungen aus Grossbritannien. Hinzu kam die bereits im ersten Quartal erhaltene Entschädigungszahlung des niederländischen Staates. Zudem ist RWE mittlerweile Mehrheitseigentümer beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion, wodurch sich der Ergebnisbeitrag ebenfalls erhöhte.

Gewinnziel für 2026 rückt in Reichweite

Der bereinigte Gewinn des Konzerns verbesserte sich in den ersten neun Monaten um mehr als 40 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro. Damit hat RWE das untere Ende der für das Gesamtjahr ausgegebenen Zielspanne bereits fast erreicht. Diese liegt für 2026 bei 1,95 Milliarden Euro, das nun angestrebte obere Ende der Spanne 500 Millionen Euro darüber. Für das bereinigte EBITDA stehen 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro im Plan.

Deutsche-Bank-Experte Olly Jeffery hält selbst das obere Ende der Ergebnisspannen nach wie vor für zu konservativ. Seiner Einschätzung nach würde RWE das obere Ende der Prognose für den bereinigten Konzerngewinn je Aktie bereits leicht übertreffen, wenn in allen Geschäftsbereichen lediglich der Mittelwert der jeweiligen Zielspanne erreicht würde und das vierte Quartal im Energiehandel normal verlaufe. Sollte der Handelsbereich ähnlich gut abschneiden wie im zweiten Quartal, könnten die Marktschätzungen sogar um zehn Prozent übertroffen werden.

Die RWE-Aktie legt auf XETRA zeitweise 1,38 Prozent auf 58,94 Euro zu. Seit Jahresbeginn hat sie bereits knapp 30 Prozent gewonnen.

AWP