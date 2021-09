RWE-Aktie etwas fester: Aktivistischer Investor fordert von RWE Abtrennung der Braunkohle

Enkraft halte mehr als 500.000 RWE -Aktien, berichtet Reuters unter Berufung auf einen Brief des Investors an RWE-Chef Markus Krebber. Das "strategische Festhalten an den (...) Braunkohleaktivitäten führt zu einer signifikanten Werteerosion", heisse es darin. Dies sei für die Aktionäre nur schwer akzeptabel. Eine Fokussierung des Versorgers auf die in den letzten Jahren massiv ausgebauten Erneuerbaren Energien würde ein enormes Wertsteigerungspotential bei RWE freisetzen.

Auf Nachfrage bestätigte eine RWE-Konzernsprecherin gegenüber Dow Jones Newswires den Zugang des Briefes und ein Gesprächsangebot. Bei Enkraft handele es sich um einen eher kleinen Investor, ergänzte sie.

Enkraft habe sich in der Vergangenheit vor allem bei kleineren Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien engagiert, so Reuters. So habe der Investor Kritik an der Führung des Wind- und Solarkraftanlagen-Entwicklers Energiekontor geübt und eine Überprüfung der Strategie gefordert. Aber auch bei der Immobilien-Firma Agrob habe Enkraft investiert. 500.000 RWE-Aktien entsprechen einem Wert von etwa 16,4 Millionen Euro, ein recht kleines Engagement. Durch den Gang an die Öffentlichkeit oder die Überzeugung weiterer Aktionäre könnten aktivistische Investoren aber auch mit kleinen Beteiligungen Druck ausüben.

In dem Brief an Vorstandschef Krebber werde das RWE-Management massiv kritisiert: Es sei "nicht nachvollziehbar, warum Vorstand und Aufsichtsrat noch nicht proaktiv einen Plan vorgelegt haben, die Braunkohleaktivitäten ambitionierter und schneller zu reduzieren sowie noch kurzfristiger vom zukunftsgerichteten Geschäft der RWE zu separieren". Eine Abtrennung werde auch dem Aktienkurs auf die Sprünge helfen - RWE werde sich dann signifikant in Richtung der Bewertung von Vergleichsunternehmen bewegen, die sich auf Erneuerbare Energien fokussierten.

Darüber hinaus schlummerten in den RWE-Bilanzen Werthebungspotentiale von bis zu 13 Milliarden Euro durch bereits angekaufte CO2-Emissionsrechte, die bei einer Reduzierung der Braunkohleaktivitäten gehoben werden könnten. Enkraft sei sich sicher, dass entsprechende strategische Schritte auf eine breite Unterstützung der Aktionäre treffen würden. Plattform für eine Neuausrichtung könne der RWE-Kapitalmarkttag am 15. November sein.

Die RWE-Aktie notiert via XETRA zuletzt 0,28 Prozent höher bei 32,82 Euro.

