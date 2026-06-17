RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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17.06.2026 10:13:44
RWE-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Jefferies & Company Inc.-Analyst Ahmed Farman hat eine ausführliche Untersuchung des RWE-Papiers durchgeführt.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" belassen. Ahmed Farman geht davon aus, dass Orsted und RWE die Hauptnutzniesser der bevorstehenden europäischen Offshore-Ausschreibungen sein werden. Dies schrieb er in einer Einschätzung vom Dienstagabend.
Aktienanalyse online: Die RWE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:56 Uhr um 1.0 Prozent auf 54.42 EUR ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 194’813 RWE-Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 22.6 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 17:42 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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