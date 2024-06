RWE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts des Rechtsrucks bei der Europawahl und der Schwäche der Grünen stelle sich Investoren die Frage, ob die ehrgeizigen Ziele des "Green Deal" der EU-Kommission in Gefahr seien, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zum Energiesektor. Wichtige Gesetze zur Reduzierung von Schadstoff-Emissionen seien aber bereits in den vergangenen Jahren in Kraft getreten und könnten nicht einfach rückabgewickelt werden - zumal die politische Rechte trotz ihrer Stimmengewinne keine Mehrheit habe. Die Analystin hält es für möglich, dass etwa das Produktionsverbot für Verbrennerautos ab 2035 weiter in die Zukunft verschoben oder gekippt werden könnte. Auf die Investitionen von Unternehmen in erneuerbare Energien hätte das aus ihrer Sicht aber kaum einen Einfluss.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die RWE-Aktie wies um 09:20 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.8 Prozent auf 33.79 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 40.57 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 52’165 RWE-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2024 fiel die Aktie um 15.4 Prozent. RWE dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2024 / 00:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2024 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.