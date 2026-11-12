RWE-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neunmonatszahlen und Ausblick seien ein "Weckruf" und untermauerten seien optimistische Einschätzung der Essener, schrieb Peter Crampton am Mittwochabend. Auch die erhöhten Jahresziele erschienen immer noch recht konservativ.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die RWE-Aktie musste um 14:27 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.5 Prozent auf 58.88 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 23.98 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 252’805 RWE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 32.7 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:00 / GMT



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