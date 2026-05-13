RWE Aktie 355277 / US74975E3036
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13.05.2026 07:48:00
RWE-Aktie: Energiekonzern bleibt auf Kurs und hält an Prognose fest
RWE hat im ersten Quartal dank eines normalisierten Offshore-Windgeschäfts deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum, der von einer längeren Flaute geprägt war.
In den Monaten Januar bis März stieg das bereinigte EBITDA um 25 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro und damit die Markterwartung fast punktgenau.
Der bereinigte Nettogewinn kletterte auf 608 (Vorjahr: 505) Millionen Euro. Hier hatten Analysten im Schnitt mit 605 Millionen Euro gerechnet.
"Aufgrund der guten finanziellen Performance und des positiven Einmaleffektes konnten wir bereits ein Drittel unseres prognostizierten Ergebnisses je Aktie erreichen", sagte RWE-Finanzvorstand Michael Müller. Er bestätigte die Prognose.
2026 plant der Energieversorger nach wie vor einen bereinigten Nettogewinn zwischen 1,55 und 2,05 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITDA zwischen 5,2 und 5,8 Milliarden Euro an. Investiert werden sollen 6 bis 8 Millionen Euro.
DJG/rio/cbr
Von Olaf Ridder
DOW JONES
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