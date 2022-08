RWE-Aktie dreht ins Plus: RWE bestätigt angehobenen Ausblick

Vor allem das Segment Wasser /Biomasse/Gas legte deutlich zu. Der DAX -Konzern will das gute Ergebnis nutzen, um weiter in die Energiewende zu investieren. Im ersten Halbjahr hat der Konzern rund 2 Milliarden Euro in den Ausbau des grünen Portfolios investiert.

"Das Ergebnis, das wir erwirtschaften, wird der Energiewende zugutekommen", so RWE-Vorstandschef Markus Krebber laut Mitteilung. "Allein in diesem Jahr investieren wir mehr als 5 Milliarden Euro in den Ausbau unseres grünen Portfolios und damit rund 30 Prozent mehr als ursprünglich geplant."

Mit Vorlage des Halbjahresberichts bestätigte der Konzern, die bereits Ende Juli auf vorläufiger Basis veröffentlichten Geschäftszahlen und den erneut angehobenen Ausblick für 2022. Der Konzern rechnet für 2022 mit einem bereinigten EBITDA von 5,0 bis 5,5 Milliarden Euro. Im Kerngeschäft sollen es 4,3 bis 4,8 Milliarden Euro sein. Im Nicht-Kerngeschäft wird ein bereinigtes EBITDA unverändert zwischen 650 und 750 Millionen Euro erwartet.

Beim bereinigten EBIT werden zwischen 3,4 und 3,9 Milliarden Euro angepeilt. Den bereinigten Nettogewinn sieht der Konzern bei 2,1 bis 2,6 Milliarden Euro. An die Aktionäre soll für 2022 eine Dividende von 0,90 (0,90) Euro je Aktie ausgeschüttet werden.

Wie RWE bereits im Juli mitgeteilt hatte, lag für den Zeitraum Januar bis Juni das bereinigte EBITDA bei 2,858 (Vj: 1,751) Milliarden Euro. Im Kerngeschäft waren es 2,357 (1,206) Milliarden Euro. Im Nicht-Kerngeschäft, dem Bereich Kohle- und Kernenergie, sank das bereinigte EBITDA auf 501 (545) Millionen Euro. Das bereinigte EBIT verbesserte sich auf 2,104 (1,042) Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten erhöhte sich der Gewinn auf bereinigter Basis deutlich auf 1,566 (0,870) Milliarden Euro.

Im Kerngeschäft wurde im Geschäftsbereich Onshore Wind/Solar ein bereinigtes EBITDA von 491 Millionen Euro erzielt, nach einem Verlust von 42 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Konzern verwies auf Ergebnisbeiträge aus dem Kapazitätszubau, höhere erzielte Strompreise und bessere Windverhältnisse. Das Vorjahresergebnis war indessen von den extremen Wetterkapriolen in Texas Anfang 2021 belastet worden.

Im Segment Offshore Wind stieg das bereinigte EBITDA auf 632 (459) Millionen Euro aufgrund der Inbetriebnahme des Offshore-Windparks Triton Knoll und besserer Windverhältnisse. Im Bereich Wasser/Biomasse/Gas verbesserte sich das Ergebnis dank Kraftwerksoptimierungen und höherer Margen deutlich auf 755 (297) Millionen Euro. Im Energiehandel wurde ein bereinigtes EBITDA von 545 (525) Millionen Euro verbucht.

RWE will Gasumlage nicht in Anspruch nehmen

Der Energiekonzern RWE will die geplante Gasumlage zur Rettung systemrelevanter Gasimporteure nicht für sich in Anspruch nehmen. "RWE ist ein finanzstarkes und robustes Unternehmen. Wir erwägen daher, bis auf Weiteres darauf zu verzichten, unsere Verluste aus der Gasersatzbeschaffung für diese Umlage geltend zu machen", sagte RWE-Vorstandschef Markus Krebber am Donnerstag in Essen. "Wir würden diese dann (...) selber tragen." Über die erwartete Höhe machte RWE keine Angaben. Die Höhe der Verluste werde davon abhängen, wie viel Gas noch aus Russland komme. "Es geht hier schon um einen relevanten Betrag", sagte Krebber.

Die Umlage soll ab Anfang Oktober greifen und Gasimporteuren wie Uniper zugute kommen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibende Gasmengen aus Russland kaufen müssen. Sie können diese Mehrkosten aber bisher nicht weitergeben, dies soll über die Umlage geschehen. Die Höhe der Umlage soll am Montag, 15. August, bekanntgegeben werden. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte eine Spanne von 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde genannt. Unklar ist noch, ob auf die Umlage auch eine Mehrwertsteuer erhoben wird.

Krebber bezeichnet es als eine "richtige Lösung", dass die Gasumlage von den Gaskunden getragen werden soll. "Denn das gibt natürlich einen Anreiz durch die dann steigenden Gaspreise, weiterhin Gas einzusparen." Dass Unternehmen, die Verluste erlitten, aber nicht in wirtschaftlicher Not seien, auch die Gasumlage in Anspruch nähmen, sei dem Umstand geschuldet, dass der Gesetzgeber dabei nicht differenzieren könne. "Aber ein Unternehmen kann aus seiner Sicht sagen, wir können in unserem Geschäftsportfolio, was sehr robust ist, das selber auffangen. Insofern verzichten wir darauf, das in Anspruch zu nehmen." Die Aktien von RWE drehen ins Plus, zeitweise gewinnen sie leichte 0,19 Prozent auf 42,57 Euro.

FRANKFURT / ESSEN (Dow Jones / awp international)