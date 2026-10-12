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Analyse im Fokus 12.10.2026 09:33:03

RWE-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

RWE-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

Die RWE-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

RWE
54.57 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. Alejandra Botbol untersuchte im ihrem vierteljährlichen Branchenbericht Windgeschwindigkeiten und Stromerzeugung nach Ländern und Technologien. Sie gewichte diese Indikatoren anhand der installierten Leistung der einzelnen Unternehmen, um die Tendenzen bei der Stromerzeugung der europäischen Energieversorger im Quartalsvergleich abzuschätzen, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie. Im 3. Quartal 2026 habe sie auf der Iberischen Halbinsel unterdurchschnittliche Windgeschwindigkeiten verzeichnet, während diese im restlichen Europa im Jahresvergleich weitgehend unverändert geblieben seien.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:16 Uhr 1.6 Prozent. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65’672 RWE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 32.6 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 17:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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