RVRC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RVRC hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.49 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.460 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 414.0 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 405.0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3.10 SEK gegenüber 2.55 SEK im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat RVRC im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4.83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.02 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1.93 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 3.08 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 2.02 Milliarden SEK ausgegeben.

Redaktion finanzen.ch