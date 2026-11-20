RVRC hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.09 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.530 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 551.0 Millionen SEK gegenüber 392.0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch