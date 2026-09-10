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10.09.2026 06:37:00
Rusta Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Rusta Registered hat am 09.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.40 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.10 SEK je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.49 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rusta Registered einen Umsatz von 3.17 Milliarden SEK eingefahren.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1.32 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 3.48 Milliarden SEK taxiert.
Redaktion finanzen.ch
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