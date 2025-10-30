Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’287 -0.2%  SPI 17’033 -0.1%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’084 -0.2%  Euro 0.9287 0.1%  EStoxx50 5’684 -0.4%  Gold 3’972 0.7%  Bitcoin 87’933 -0.1%  Dollar 0.8002 0.1%  Öl 64.5 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
Scout24-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung
Eli Lilly-Aktie springt an: Jahresausblick nach überraschend gutem Quartal erneut angehoben
Samsung und SK Hynix: KI-Partner treiben Preise und Gewinne in Milliardenhöhe
Suche...
200.- Saxo-Deal
30.10.2025 12:42:36

Russische Ölfirma verkauft Auslandgeschäft an Schweizer Gunvor

(Zusammenfassung)

Genf/Moskau (awp/ans) - Der von den USA mit Sanktionen belegte russische Ölkonzern Lukoil verkauft sein Auslandsgeschäft an den in Genf ansässigen internationalen Rohstoffhändler Gunvor. Das Unternehmen teilte in Moskau mit, es habe ein Angebot von Gunvor angenommen und werde nicht mehr mit anderen Interessenten verhandeln.

Der in Zypern registrierte Energiehändler Gunvor will 100 Prozent von Lukoil International übernehmen. Die Firma ist für die weltweiten Aktivitäten des russischen Konzerns zuständig. Einen Kaufpreis nannte Lukoil nicht.

Laut der russischen Zeitung "Iswestija" könnten die Vermögenswerte einen Wert von rund zehn Milliarden US-Dollar haben, infolge der westlichen Sanktionen sei aber wohl nur ein Erlös von rund drei Milliarden Dollar realistisch.

Lukoil hatte den Verkauf seiner Auslandstöchter angekündigt, nachdem die USA unter Präsident Donald Trump den Konzern und mehrere seiner Tochterfirmen auf eine neue Sanktionsliste gesetzt hatten. Die Massnahmen zielen darauf ab, die Finanzierung des russischen Krieges gegen die Ukraine zu erschweren.

Auch der staatliche Ölkonzern Rosneft ist betroffen. Zusammen kontrollieren Lukoil und Rosneft mehr als die Hälfte der russischen Ölproduktion.

Tankstellennetz in 20 Ländern

Zu den Auslandsaktivitäten von Lukoil gehören ein Tankstellennetz in 20 Ländern mit rund 2450 Standorten, zwei Raffinerien in Rumänien und Bulgarien sowie ein 45-Prozent-Anteil an der Raffinerie Zeeland in den Niederlanden. Zudem ist Lukoil an Förderprojekten in Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan, dem Irak, Abu Dhabi, Mexiko und mehreren afrikanischen Staaten beteiligt.

Gunvor wurde 1997 vom schwedischen Unternehmer Torbjörn Törnqvist und dem russischen Geschäftsmann Gennadi Timtschenko gegründet, einem Vertrauten von Wladimir Putin. Timtschenko verkaufte seine Anteile 2014, als er im Zuge früherer Sanktionen ins Visier westlicher Behörden geriet. Heute gehört Gunvor mehrheitlich Törnqvist; das Unternehmen erzielte zuletzt einen Umsatz von 136 Milliarden US-Dollar und beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende.

Mit dem Verkauf seiner internationalen Aktivitäten dürfte sich Lukoil stärker auf den russischen Markt konzentrieren. Für Gunvor bedeutet die Übernahme eine strategische Rückkehr in den russischen Ölsektor, aus dem sich der Händler nach 2014 weitgehend zurückgezogen hatte.

to/rw/cg

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

10:00 UBS Logo UBS KeyInvest: USA - Aktienhausse und kein Ende / Industriekonzerne - Gemischte Signale
10:00 SMI weiter auf Abwegen
09:36 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
09:00 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
29.10.25 Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
28.10.25 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’821.95 19.56 S2S3VU
Short 13’093.54 13.71 UEBSLU
Short 13’578.71 8.95 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’287.20 30.10.2025 12:26:30
Long 11’737.17 18.42 SWFBJU
Long 11’508.22 13.87 BIYSFU
Long 11’009.08 8.98 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
Idorsia-Aktie rutscht ab: Quviviq treibt Umsatz kräftig an
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: adidas-Aktie mit Outperform
NVIDIA-Aktie dank Milliardendeal im Plus - Nokia springt zweistellig hoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen uneins -- SMI und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Allzeithoch
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Lufthansa-Aktie legt zu: Trotz mehr Passagieren sinkt der Gewinn leicht

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:40 Schüler beklagen 'tiefe Krise' und warnen vor wirtschaftlichen Folgen
12:40 Kassen-Gutachter ermitteln rund 3.700 Behandlungsfehler
12:40 ROUNDUP: Scout24 wird nach starkem Quartal etwas optimistischer - Aktie steigt
12:40 Türkischer Präsident Erdogan empfängt Merz in Ankara
12:39 Niederlande: Liberaler Jetten will schnell stabile Koalition
12:33 Netz der Apotheken in Deutschland schrumpft immer weiter
12:32 OTS: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG / OTTO DÖRNER und Richard John GmbH gehen ...
12:25 Vogelgrippe greift in Deutschland auf immer mehr Geflügel-Betriebe über
12:21 Studie: Karnevalisten geben mehr Geld aus als früher
12:19 GNW-News: NetSfere als sichere Kommunikationsplattform für das deutsche PEDNET-LC-Projekt zur Neugestaltung der pädiatrischen Long-COVID-Versorgung ausgewählt