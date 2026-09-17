Russian Aktie 22752787 / RU000A0JU6Q7
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17.09.2026 21:15:00
Russian Fuel Exports Rebound in August But Still Down 50% From Last Year
Russia’s seaborne oil product exports jumped 16.4% in August from July as several refineries returned from unplanned maintenance. The rebound still left Russian fuel exports 50% below August 2025 levels. Russia shipped 4.57 million metric tons of oil products last month, according to industry sources and Reuters calculations. The cargo mix was weighted toward naphtha and fuel oil as Ukrainian drone strikes continued to hit refineries and Moscow kept diesel exports under restriction. The Baltic accounted for most of the improvement. Shipments…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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