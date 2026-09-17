Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.0%  SPI 19’711 0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’620 -0.4%  Euro 0.9472 0.1%  EStoxx50 6’301 -0.4%  Gold 4’394 1.2%  Bitcoin 64’556 2.5%  Dollar 0.8249 0.1%  Öl 102.3 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TotalEnergies-Aktie fällt: Milliarden-Deal mit BlackRock für afrikanische Infrastruktur
Lufthansa-Aktie freundlich: Boeing-737-MAX-Ausbau und drei Vorstände bleiben länger im Amt
Ölpreis kaum noch prognostizierbar: JPMorgan zieht Prognose zurück
Warnung von Kiyosaki: Historischer Crash im Anmarsch - so positioniert er sich
TUI-Aktie in Rot: Früherer easyJet-Chef Lundgren soll Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht
Suche...
ETF Sparplan

Russian Aktie 22752787 / RU000A0JU6Q7

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 21:15:00

Russian Fuel Exports Rebound in August But Still Down 50% From Last Year

Russia’s seaborne oil product exports jumped 16.4% in August from July as several refineries returned from unplanned maintenance. The rebound still left Russian fuel exports 50% below August 2025 levels. Russia shipped 4.57 million metric tons of oil products last month, according to industry sources and Reuters calculations. The cargo mix was weighted toward naphtha and fuel oil as Ukrainian drone strikes continued to hit refineries and Moscow kept diesel exports under restriction. The Baltic accounted for most of the improvement. Shipments…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Russian public joint-stock commercial roads Bank

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten