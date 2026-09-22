RusHydro (Federal Hydro) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

RusHydro (Federal Hydro) lud am 21.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.05 RUB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.030 RUB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18.75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 148.39 Milliarden RUB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176.21 Milliarden RUB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch