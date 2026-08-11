Rushil Decor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rushil Decor liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rushil Decor die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 INR. Im Vorjahresviertel hatte Rushil Decor -0.490 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Rushil Decor im vergangenen Quartal 2.29 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rushil Decor 1.79 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch