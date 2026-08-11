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11.08.2026 06:37:00

Rushil Decor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rushil Decor liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rushil Decor die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 INR. Im Vorjahresviertel hatte Rushil Decor -0.490 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Rushil Decor im vergangenen Quartal 2.29 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rushil Decor 1.79 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’520.45 13.87 SLWB8U
Short 16’124.65 8.87 S03BFU
SMI-Kurs: 14’659.86 11.08.2026 15:45:41
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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