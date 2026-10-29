Rural Electrification legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rural Electrification präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 13.21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16.77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1.85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 147.47 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 150.24 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch