Rupa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rupa hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.690 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.02 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.84 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch