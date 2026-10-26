Runwal Enterprises legte Quartalsergebnis vor

Runwal Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 12.31 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 4.46 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 4.46 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch