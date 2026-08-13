Rungta Irrigation stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rungta Irrigation gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.06 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.670 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 182.5 Millionen INR, gegenüber 364.5 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 49.95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch