Runben Biotechnology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Runben Biotechnology A hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Runben Biotechnology A hat ein EPS von 0.19 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.190 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 352.3 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 342.4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch