Rumo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rumo hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.28 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.180 BRL je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.94 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rumo einen Umsatz von 3.71 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch