RumbleON B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RumbleON B liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RumbleON B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.850 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 296.8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RumbleON B 299.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch