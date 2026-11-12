RumbleON B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

RumbleON B präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.36 USD gegenüber -0.110 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat RumbleON B mit einem Umsatz von insgesamt 244.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13.06 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch