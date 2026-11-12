Rumble A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rumble A hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rumble A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 290.06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 24.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch