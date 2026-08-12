Rumble A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rumble A hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0.28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 60.96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25.1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch