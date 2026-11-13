Ruentex Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ruentex Industries stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.24 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ruentex Industries ein EPS von 2.70 TWD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 96.28 Prozent auf 24.8 Millionen TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 666.3 Millionen TWD gelegen.

Redaktion finanzen.ch