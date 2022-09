Rückversicherungsaktien mit Preishoffnungen gesucht

Zürich (awp) - Die Aktien der grossen Rückversicherer sind am Montag in einem positiven Umfeld für Finanztitel gesucht, auch jene der Swiss Re. Am derzeit laufenden Branchentreffen in Monte Carlo lautet der Tenor: Die Rückversicherungspreise werden weiter steigen. Das kommt an der Börse gut an.

Gegen 10.15 Uhr rücken Swiss Re um 1,3 Prozent auf 82,40 Franken vor und der grösste Konkurrent Munich Re gewinnt an der Frankfurter Börse aktuell 1,5 Prozent. Zudem sind auch die Aktien anderer Mitbewerber wie Hannover Re (+1,1%) oder Scor (+1,3%) gesucht. Der Schweizer Gesamtmarkt legt derweil gemessen am Leitindex SMI um 0,34 Prozent zu.

Im Vorfeld des heute Nachmittag in Monte Carlo geplanten Medientreffens hat Swiss Re Einschätzungen zur Branchenlage in einer Mitteilung bereits skizziert. Die Gruppe sieht für die Versicherungs- und Rückversicherungsbranche gute Wachstumschancen und plant selber, vor allem im Geschäft mit Naturkatastrophen zuzulegen. Swiss Re rechnet auch mit weiter steigenden Preisen. Diese Erwartung hatten übers Wochenende bereits die Chefs von Munich Re in Monte Carlo geäussert.

Swiss Re habe eine sehr positive Einschätzung bezüglich der Geschäftsmöglichkeiten in der Rückversicherungssparte abgegeben, schreibt Georg Marti von der ZKB in einer ersten Einschätzung. Allerdings seien die Wachstumspläne im Naturkatastrophengeschäft keine Überraschung. Zudem habe Swiss Re die Wichtigkeit eines disziplinierten Underwritings betont, sodass gute Margen und vorteilhafte Gewinne resultierten.

mk/rw