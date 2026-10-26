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26.10.2026 21:08:00
Rückschlag für Apple-Aktie? Falt-iPhone offenbart Mängel
Der iKonzern Apple hat Probleme mit "einer kleinen Anzahl" von Geräten des ersten auffaltbaren iPhone-Modells eingeräumt.
iFixit-Experten entdecken Problemstelle
Die Experten der Website iFixit, die Elektronik-Geräte zerlegen, um ihre Reparierbarkeit zu ergründen, mutmassten, dass das Problem nicht bei den Displays liege, sondern beim Faltmechanismus. Dieser besteht aus rund 100 Einzelteilen aus Titan und sorgt unter anderem dafür, den aufgefalteten Bildschirm zu straffen. Dass die Probleme meist an einer Stelle aufzutreten scheinen, legt aus Sicht von iFixit nahe, dass ein bestimmtes Element vom Faltmechanismus für die Schäden verantwortlich sein könnte. Auch bei früheren Falt-Smartphones vom Konkurrenten traten zum Teil Probleme auf, weil die Gelenke komplex sind und fehleranfällig sein können.
Apple ersetzt defekte Geräte
Von Apple hiess es, betroffene Nutzer sollten sich an das Unternehmen wenden. Kundenberichten zufolge wurden defekte Geräte ersetzt. Das Duo ist mit einem Preis ab 2.299 Euro das bisher teuerste iPhone. Es ist aktuell erst zum Januar lieferbar, nachdem erste Geräte gleich nach dem Start der Vorbestellungen vergriffen waren.
Apple-Aktie reagiert mit Verlusten
An der Börse kommen die Produktprobleme nicht gut an. Anleger schickten die Apple-Aktie an der NASDAQ schliesslich um 1,10 Prozent nach unten auf 343,91 US-Dollar.
/so/DP/he
CUPERTINO (awp international)
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