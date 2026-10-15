Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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15.10.2026 17:33:19
Rückruf bei VW: Batterie-Probleme bei tausenden E-Autos
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