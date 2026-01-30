Danone Aktie 487663 / FR0000120644
|
30.01.2026 21:18:36
Rückruf bei Danone: Bestimmte Babynahrung in Deutschland betroffen
Der Lebensmittelhersteller Danone ruft in Deutschland mehrere Chargen seiner Babynahrung der Marke "Aptamil" zurück.
* Aptamil Pronutra Pre (1,2 Kilogramm-Packung) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19. November 2026
* Aptamil Pronutra 1 DE (800 Gramm-Packung) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10. November 2026
* Aptamil Profutura Pre D (800 Gramm-Packung) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20. April 2027
Eltern, die die genannten Chargen vorrätig haben, werden gebeten, die Produkte nicht weiter zu füttern, sondern zurückzugeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet, heisst es in der Mitteilung.
Cereulid ist ein Toxin, das nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung durch das Bakterium Bacillus cereus entstehen kann. Es könne Übelkeit und Erbrechen hervorrufen, in seltenen Fällen auch schwere lebensbedrohliche Vergiftungen.
Anfang des Monats hatte bereits der Nahrungsmittelkonzern Nestlé Säuglingsnahrungsprodukte wegen desselben Toxins zurückgerufen. Betroffen waren verschiedene Pulver und Flüssigkeiten in Dosen, Schachteln und Flaschen der Marken "Beba" und "Alfamino".
/mkk/DP/he
FRANKFURT AM MAIN (awp international)
