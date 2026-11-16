Ruchira Papers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ruchira Papers hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.10 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5.23 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1.91 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ruchira Papers 1.67 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch