Ruchira Papers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ruchira Papers hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.06 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5.69 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.75 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.69 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch