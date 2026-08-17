Ruchi Soya Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ruchi Soya Industries präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.09 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.66 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27.39 Prozent auf 113.37 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89.00 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch