|
17.08.2026 06:37:00
Ruchi Soya Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ruchi Soya Industries präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3.09 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.66 INR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27.39 Prozent auf 113.37 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89.00 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester erwartet -- DAX dürfte höher in die Woche einsteigen -- Grüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt könnte es zum Auftakt der Woche leicht nach oben gehen. Auch am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Gewinne ab. In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.