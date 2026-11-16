Ruchi Soya Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ruchi Soya Industries lud am 14.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.86 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4.75 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 113.23 Milliarden INR gegenüber 97.99 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch